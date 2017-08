Graven Eerbeek volgend jaar geruimd

De gemeente Brummen heeft een langlopend onderzoek naar rechthebbenden van 717 graven op de begraafplaats aan de Coldenhovenseweg in Eerbeek afgesloten. Het onderzoek werd in 2012 gestart en heeft opgeleverd dat er in totaal 197 graven vrijkomen en dat van de overige graven de eigendomsrechten weer duidelijk zijn. De gemeente laat de graven vanaf begin volgend jaar ruimen.

Het onderzoek was nodig omdat er bij de gemeente maar weinig inzicht was in de eigendomsrechten van veel graven. “Het was een flink uitzoekwerk. We hadden oude kaartenbakken, maar die waren vaak niet actueel”, licht verantwoordelijk ambtenaar Hans de Geest toe. “Na het overlijden van een weduwe of weduwnaar was het bijvoorbeeld vaak niet bekend aan wie van de familie daarna de rechten toekwamen.” En dat wilde de gemeente Brummen wel weten, aangezien veel graven slecht onderhouden zijn. Gebroken zerken en metershoog onkruid ontsieren de Eerbeekse begraafplaats, waar ook nog eens ruimtegebrek begon te ontstaan.

Brand

Het onderzoek naar de graven in Eerbeekmaakte onderdeel uit van een groter onderzoek op begraafplaatsen in de gemeente Brummen dat al in 2007 werd opgestart. Het werk in Eerbeek bleek lastiger te zijn dan in Brummen. Tot 1984 was de begraafplaats namelijk van de Hervormde Kerk. De administratie van de kerk raakte bij een brand verwoest, waardoor er destijds geen gegevens van rechthebbenden aan de gemeente konden worden overgedragen.

Reacties

De Geest: “We hebben verschillende oproepen gedaan en daaruit bleek dat nabestaanden in 63 gevallen geen belangstelling meer hadden voor het graf van de overledene. Zij hebben daarom afstand gedaan van de rechten.” Bij 520 graven behield de geregistreerde rechthebbende de rechten of werd een nieuwe rechthebbende geregistreerd. In 134 gevallen kwam er geen reactie binnen. Daarbij zijn 106 graven met stoffelijke resten en 28 plekken die ooit gereserveerd zijn, maar waarvan nooit gebruik is gemaakt.

Digitalisering