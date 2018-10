video Griezelen op de fiets bij Halloween Ride in ‘spookdorp’ Eerbeek

27 oktober ‘Whaaaaaaaah!!!!’ Hoe vaak zou die schreeuw zaterdagavond geklonken hebben tijdens de Halloween Ride in Eerbeek? Meestal wordt de schreeuw gevolgd door een vrolijke lach. Want het mag dan misschien enerzijds best griezelig zijn allemaal, het is aan de andere kant vooral een feestje.