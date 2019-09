GroenLinks wil aanschuiven in Brummense coalitie, maar alleen onder strikte voorwaarden

Gezocht: weeshuis voor fietsen van stations Brummen en Voorst-Em­pe

24 september Het is een doorn in het oog van de gemeente Brummen: achtergelaten fietsen. Vooral de stations in Brummen en Voorst-Empe staan er vol mee. In het begin van het jaar kondigde de gemeente daarom een plan aan om dit probleem aan te pakken. Er is alleen nog niets van terecht gekomen. Eén van de redenen: er is nog geen opslagplek voor in beslag genomen tweewielers.