Groente en fruit in Brummen opzij: film begint zo in... super

De Brummense Buiten Bios gooit het eenmalig over een andere boeg. Het filmminnend publiek droomt binnenkort niet weg bij een rolprent in het park 't Goor, zoals het gewend is. Maar: bij vijf speelfilms op vijf binnenlocaties.

Ze noemen zich filmadepten, Rudie van den Berg en Theo van Enckevort. De rolprent loopt als een rode draad door hun leven. Ze zitten regelmatig in het filmhuis en de bioscoop, bezoeken samen jarenlang het Film Festival Rotterdam en bouwen vijftien jaar het programma voor de Brummense Buiten Bios.

Hoe is het idee destijds gerijpt voor de Brummense Buiten Bios?

Theo van Enckevort (64 jaar): ,,We raakten van het Rotterdams Filmfestival zo enthousiast dat we op de terugweg in de trein tegen elkaar zeiden: ’Het zou mooi zijn als er zoiets in Brummen ook zou zijn.’’

Met alle respect, maar het Film Festival Rotterdam is toch van een heel andere allure?

Rudie van den Berg (59 jaar). ,,Zeker. Maar in Brummen was er destijds niet iets zoals het vertonen van een film in de open lucht. Het heeft ertoe geleid dat jaarlijks op de laatste donderdag voor de grote vakantie en de laatste donderdag van de vakantie in de buitenlucht een film is te zien.’’

Jullie beiden kiezen de films voor de Brummense Buiten Bios?

Van den Berg: ,,Na zo'n bezoek aan het Rotterdams Filmfestival maken we ieder voor ons zelf een top-drie van films die in Brummen te zien zouden kunnen zijn. Bijna altijd zijn we het met elkaar eens. De praktijk leert dat de verhouding filmhuis- en bioscoopfilms tijdens de Brummense Buiten Bios fifty-fifty is. We krijgen ook van mensen suggesties om bepaalde films te draaien.’’

Wanneer is een film volgens jullie geschikt voor de Brummense Buiten Bios?

Van Enckevort: ,,De film moet diepgang hebben, moet je raken. Geen gewelddadige films. We zien ook graag humor in een film. Je moet er wel om kunnen lachen. Niet dat je na afloop depressief weggaat.’’

Hoe reageert het publiek tot nu toe op jullie keuze voor films?

Van den Berg: ,,Na afloop klinkt altijd applaus.’’

Betekent dat dan ook dat bezoekers blij zijn die film te hebben gezien?

Van den Berg: ,,Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. De een vindt de film misschien toch te tragisch, een ander misschien een fragment te gewelddadig.’’

Hoeveel bezoekers trekken de films die jullie vertonen?

Van Enckevort: ,,Gemiddeld 120 mensen. De topper qua publiek was de film ’Slumdog millionaire’. Toen kwamen zo'n tweehonderd mensen de film bekijken.’’

Waarom gaan jullie nu met de Brummense Buiten Bios naar binnen?

Van Enckevort: ,,De Brummense Buiten Bios bestaat vijftien jaar. Dat willen we vieren. We hebben vijf locaties gezocht die iets te maken hebben met de film die er wordt vertoond. Voor de film ’Shoplifters’, die over een arme familie gaat die met het stelen in de supermarkt probeert te overleven, hebben we de supermarkt Jumbo gekozen. Daar waar normaliter de groente en fruit liggen, daar staan op zaterdag 2 november stoeltjes en hangt er een scherm.’’

Wat zijn die andere vier locaties waar een film te zien is?

Van Enckevort: ,,De uitspanning de Vroolijke Frans, het zwembad Rhienderoord, de grote kerk in Brummen en Garage Gert Mulder. En voor het eerst hebben we in het bestaan van de Brummense Buiten Bios een kinderfilm, in het zwembad: ’De kleine zeemeermin’. De kinderen kunnen zwemmend naar de film kijken.’’

Het filmfestival van de Brummense Buiten Bios staat geprogrammeerd voor in het eerste weekend van november. Vrijdag 1 november: de filmklassieker ’de Fanfare’, om 20.00 uur in de uitspanning de Vroolijke Frans. Zaterdag 2 november: ’De kleine zeemeermin’, om 16.30 uur in het zwembad Rhienderoord in Brummen; ’Shoplifters’, om 21.00 uur in de supermarkt Jumbo. Zondag 3 november: ’As it is in Heaven’, om 15.30 uur in de grote kerk in Brummen; De marathon, om 20.00 uur in Garage Gert Mulder.

