Groot Brummens Dictee van start met nieuwe werkwijze, wethouder Annika van Klinken leest voor

Het dictee begint om 19.30 uur en wordt voorgelezen door wethouder cultuur Annika van Klinken. Het thema is Vergeten Woorden. Omdat het nakijken van de dictees tijdrovend is, gaat de Werkgroep Taalmarkt een andere werkwijze uitproberen. Alleen de moeilijke woorden hoeven te worden opgeschreven. De dictees worden vlak voor de korte pauze ingeleverd en elke deelnemer kijkt vervolgens het dictee van een anonieme ander na, terwijl de correcte schrijfwijze centraal wordt toegelicht, geeft de werkgroep als toelichting.

Inschrijven

Wie mee wil doen, kan zich individueel of als team inschrijven tot vrijdag 17 maart via taalmarkt@brummencultuur.nl. Deelnemers moeten in de gemeente Brummen wonen of werken, of sociaal sterk aan Brummen verbonden zijn. Er geldt een minimum van 15 en een maximum van 45 deelnemers.