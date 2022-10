Grote brand legt bovenverdieping woonboerderij in Hall in de as

Van Duin is er niet bij, maar Heel Brummen Bakt

De jury moet het zonder André van Duin doen, maar dat is geen beletsel voor Heel Brummen Bakt op vrijdag 7 oktober. Dit is in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek, waar op die dag ook de Dag van de Ouderen plaatsvindt. Er is een divers programma samengesteld, waarvan de wedstrijd taartenbakken een onderdeel is.

21 september