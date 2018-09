'Heksenjacht' op verkopers hennepolie

Legaal te koop

Agnetha Stevens uit Brummen schrok zich rot toen onlangs een brief van de NVWA op de mat lag. Of ze als webshop-eigenaar even een kleine 10.000 euro kon aftikken. In haar webshop werd CBD-olie op dusdanige wijze aangeprezen dat een consument het zou kunnen zien als geneesmiddel. Daarmee ging de Brummense een grens over, zegt de NVWA. ,,Het is bizar. De redelijkheid is zoek’’, vindt Stevens.