Helft kaarten Mañana Mañana al weg, camping is uitverkocht

Het uitverkopen van de camping betekent dat opnieuw 4.000 kampeerders hun tent opzetten op het terrein bij kasteel Vorden, waar het 'kleine zusje van de Zwarte Cross' voor het tweede jaar wordt gehouden. De voorgaande vier jaar was het op Landgoed Enghuizen in Hummelo. Mañana Mañana is van donderdag 14 tot en met zondag 17 juni.



Naar de editie van afgelopen jaar kwamen 26.848 bezoekers en daarmee was het festival bijna uitverkocht. Alle kaarten voor Mañana Mañana 2018 zijn nog voor het einde van het jaar weg als de ticketverkoop in dit tempo doorzet, verwacht de Feestfabriek.



De Feestfabriek is tevens organisator van de Zwarte Cross, 12 tot en met 15 juli in Lichtenvoorde. De voorverkoop van kaarten voor dat festival begint komende zaterdag voor leden van fanclub Harder!, en een week later voor iedereen. Alle kaarten voor de crosses op het festival verkochten afgelopen zaterdag binnen drie minuten uit.