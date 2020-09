Hennie Beelen (71) stopt als fractievoorzitter GroenLinks Brummen: ‘We gaan met de camper weg’

Fractievoorzitter van GroenLinks in de Brummense gemeenteraad, Hennie Beelen, heeft per direct haar functie overgedragen aan collega-raadslid Gertie Sloetjes. Beelen blijft nog wel raadslid tot aan de verkiezingen in 2022. ,,Je bent als fractievoorzitter het gezicht van de partij. Ik vind dat de ploeg die doorgaat op de voorgrond moet staan”, aldus Beelen.

Hennie Beelen woont sinds 1985 in de gemeente Brummen. In 2011 werd ze op 61-jarige leeftijd als wethouder namens de toenmalige lokale partij IPV het nieuwe gezicht in het college van B en W van die gemeente. Heel bewust is ze daarna vier jaar uit de politiek gegaan, tot ze benaderd werd om een lokale afdeling van GroenLinks in het leven te roepen.

,,Dat was wel even wennen. Mensen hebben een beeld van je en denken dat je alles al weet, maar als wethouder stelde ik hele andere vragen. Uiteindelijk is het helemaal goed gekomen”, blikt Beelen terug op de afgelopen 2,5 jaar.

Waar ze het meest trots op is? ,,Dat we voldoende kiezers hebben bereikt om met drie zetels in de raad te komen. We zijn een volwaardige partij geworden die ertoe doet. We hebben een wethouder in het college en de groene paragraaf staat geschreven.”

Afbouwen

Dat raadslid Gertie Sloetjes het stokje nu van haar overneemt, is een optelsom van een aantal zaken. Beelen werkt al sinds haar zestiende en vindt dat genoeg senioren de raad domineren. ,,Ik wilde op een aantal fronten wat gaan afbouwen en dit is er een van. Volgend jaar gaan we naar de verkiezingen en ik vind dat de ploeg die doorgaat, op de voorgrond moet staan.”

Werktechnisch verandert er volgens Beelen niet zo héél veel. ,,We doen veel samen. Ik blijf gewoon betrokken. Je wordt als fractievoorzitter natuurlijk vaak benaderd en je bent het gezicht van de partij, maar ik denk dat Gertie misschien wel een zwaardere portefeuille had dan ik. Zij wil dit graag doen en de rest van de fractie is akkoord. Dat ging soepel.”

Vrije tijd

Wat Beelen nu gaat doen met de tijd die vrijkomt? ,,We zijn dit weekend weg met de camper. Dat willen we vaker doen. Eerst vroeg ik me af of dat wel kon, of ik niet nog een raad moest voorbereiden. En dat hoeft nu niet meer.”