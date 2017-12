Ze zei het met spijt in haar stem. Maar tegelijkertijd twinkelden Minie's ogen. Ze heeft alweer plannetjes 'voor later'. Want Minie wil overal zijn, behalve achter de geraniums. ,,Ik blijf kegelen, in zaal Concordia. Doe ik al 65 jaar. En ik ga vaker bridgen. Heb ik nu meer tijd voor. En elke maandagochtend ouderengym, hè...'' Wat ze ook graag zou willen, is een halve dag per week het winkeltje runnen in zorgcentrum Tolzicht. ,,Heb ik nog niet gevraagd. Ik hoop dat dat kan.''

Afscheidsdag

Het was in Minie's stomerijtje een komen en gaan van Brummenaren. De oudste ondernemer van Nederland werd op haar afscheidsdag bedolven onder de bloemen en cadeautjes. ,,Zoals Minie is er geen ander'', aldus Jettie Eickelhoff. Ze was sinds jaar en dag klant in het stomerijtje. ,,Klant... Zeg maar gerust vriendin. Dat is Minie's kracht: je bent voor haar geen klant, maar een vriend of vriendin die gezellig op de koffie komt. We zullen haar gaan missen. En zij zal ons gaan missen.''