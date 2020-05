Hoe de vraag ‘We hebben een keuken beschikbaar, wat kunnen we daarmee doen?’ leidde tot zeker 400 gratis maaltijden per week

Betrokke­nen treuren na verwoesten­de brand in Het Kanon: dierbare speelgoed­beer en histori­sche foto's in vlammen op

25 april Het Kanon in de Zutphense wijk De Hoven biedt een troosteloze aanblik. Het is de dag na de verwoestende brand die het pand uit het begin van de achttiende eeuw grotendeels in de as legde. De muren van de monumentale voormalige herberg annex makelaardij staan nog overeind, daarmee is zo'n beetje alles wel gezegd. ,,Dit is een ramp. Hier ligt een groot deel van m'n leven, ik heb hier negentien jaar rondgelopen’’, zegt Casper Prenger (31).