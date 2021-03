Hoe een Iraanse mensenrechtenactivist vluchtte en haar eerste Nederlandse contact legde in Brummen

Vertrouwd kijkt Seighali (52) naar het huis op de Schaepmanstraat in Brummen. Het is een groot contrast met hoe ze hier 31 jaar geleden samen met haar man en twee kinderen voor de eerste keer kwam. ,,Je weet niet wat je te wachten staat. Je bent niet bekend met de taal en de cultuur. Tegelijkertijd verheug je je wel op de toekomst. Het was gewoon heel erg onzeker’’, vertelt Seighali als ze voor haar voormalige woning staat. ,,En de kou, dat kan ik me nog goed herinneren. Het was toen zo ontzettend koud, dat waren we niet gewend.”