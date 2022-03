Hoe onervaren ‘familiepartij’ Lokaal Belang politieke speelveld in Brummen drastisch verandert

Onderzoek Gemeente ‘pinauto­maat’ van een monopolist zonder toezicht

Het is de enige lokale overheid waar je niet op stemt: de gemeenschappelijke regeling. Wat bedoeld was als een efficiënt antwoord op gemeentelijke tekorten, blijkt een bodemloze put waar de gemeenteraad niets over te zeggen heeft. Het is ‘tekenen bij het kruisje’, of zoals de Apeldoornse VVD-fractievoorzitter Jenny Elbertsen het omschrijft: ‘ja of ja zeggen’.

9 maart