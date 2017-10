Honden baden in luxe in pension in Brummen

Vloerverwarming, een riant zwembad en in sommige huisjes zelfs een bankstel. Honden hebben het goed in pension de Wijde Blik, dat maandag de deuren opent. Vandaag is er open huis.

Op een steenworp afstand van Brummen, waar Jan en Yvonne Buijvoets al 23 jaar hun dierenpension de Wijde Blik hebben, kunnen honden en katten vanaf maandag terecht in een vakantiechalet. Mét vloerverwarming, een riant zwembad en in sommige huisjes zelfs een compleet bankstel. ,,Voor het optimale thuisgevoel. Dieren moeten het hier goed hebben, dat is voor ons het allerbelangrijkste."

Openbaring

Vier jaar lang hebben ze eraan gewerkt, samen met vrienden, kennissen en waar nodig professionals. Nu lopen ze apetrots rond in hun vakantieparadijs voor honden en katten. De eerste honden hebben inmiddels proefgeslapen in één van de chalets en het resultaat is een openbaring, vertelt Yvonne. ,,Voorheen stonden hier twee grote kennels. Natuurlijk had elke hond een eigen ruimte, maar ze zaten wel met 25 dieren onder één dak. Nu hebben we op het terrein 16 chalets staan. Per huisje kunnen daar vier of vijf honden logeren. De kennels zijn dus gecentraliseerd, waardoor er veel meer rust ontstaat. Bij het proefdraaien hebben we al gemerkt, dat dat perfect werkt. De honden waren totaal ontspannen."

Veranda

Net als in een vakantiepark zijn de chalets voor de huisdieren verspreid over een terrein geplaatst, hier en daar gescheiden van elkaar door een beukenhaagje. Langs de wandelpaden staan verlichtingspalen, overal zijn borders met hortensia's aangeplant en elke chalet heeft een eigen veranda en een stukje groen om het huisje.

Om te bepalen welke honden hun vakantiedagen met elkaar doorbrengen, laten Jan en Yvonne nieuwkomers eerst een dag en nacht op proef komen. Vervolgens wordt een indeling gemaakt op basis van karakter en ras, maar ook naar de vacht.

,,Een Sint Bernard houdt van kou en sneeuw, terwijl een chihuahua het liefst een Mexicaans zonnetje heeft. We kunnen de temperatuur in elk chalet individueel regelen, dus we kijken ook naar de vacht van honden en welke warmte ze nodig hebben."

Ook honden die weinig ophebben met soortgenoten, kunnen bij de Wijde Blik terecht. Krijgen ze gewoon een eigen ruimte. Net zoals er voor meerdere honden uit één gezin een speciaal groepsverblijf is. Een eigen chalet, met bijbehorend speelveld, waar ze net als thuis samen kunnen zijn.

Hangmat

Voor de katten is er een apart chalet. ,,Een echte speelkamer met een hangmat, sluisjes en een uitloop naar buiten. We hebben echt een poezenparadijs gecreëerd."