Honden en bazen geven wervelende frisbeeshow in Brummen

Het gat in haar spijkerbroek hoort, het knieverband eronder niet. Tijdens het skateboarden viel Sophie Nijenhuis (24) uit Brummen op het asfalt, toen haar bordercollie Keyan even niet oplette en haar voor de voeten liep. Dat was zondag, vandaag moeten zowel baas als hond hun kunsten met de plastic schijven vertonen op muziek in de freestyle klasse.

Vliegensvlug

Op het nummer 'Just feel the beat' van Tim McMorris laat Sophie in twee minuten zien wat zij samen met de 6-jarige hond heeft bereikt door eindeloos te oefenen. Keyan was volgens frisbee-instructeur Dorien Heermeijer in het begin een hele moeilijke en drukke hond die nog moest leren zich te beheersen. Maar nu, zo'n vier jaar later, is het een alerte en gehoorzame hond, die vliegensvlug frisbees uit de lucht plukt, om het even of het een back hand, side arm, skip of back fault betreft.