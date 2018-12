Hondje Spike komt om bij verwoestende woningbrand in Eerbeek

Erik Sanders woont, onder meer met vier honden, in de grotere woonboerderij naast het huis dat is afgebrand. Ten tijde van de brand verbleven twee van zijn vier honden, Buddy en Spike, in het kleinere, verwoeste woonhuis, waarin Erik Sanders’ vader woont.

De gealarmeerde brandweer had z’n handen vol aan de brand. Al snel was bekend dat er geen personen meer in huis waren en dat het huis volledig in vlammen zou opgaan. Een hoogwerker van het brandweerkorps Dieren en een waterwagen vanuit Apeldoorn waren als eerste in Eerbeek. De rookwolken waren tot in de verre omtrek te zien. Uiteindelijk was brandweer met in totaal vijf voertuigen aanwezig. De hulptroepen kon niet veel meer doen, dan de woning gecontroleerd laten uitbranden.