Huisdieren sterven tijdens woningbrand in Brummen

VIDEO Kinderloze kinderboer­de­rij in Eerbeek hoopt 1 mei weer open te gaan

25 februari Een kinderboerderij zonder kinderen. Het is als een hardloper die een been mist. Bij Kiboe in Eerbeek doet deze gemankeerde situatie zich echter al sinds medio vorig jaar voor. Volgens het interim-bestuur is er na de ‘crisis’ weer licht in de duisternis. ,,We hopen 1 mei weer open te gaan.”