Huizen beschoten in Eerbeek: 'Er wonen hier ook kleine kindjes'

Harde knallen en kogelgaten in de ramen. Meerdere bewoners aan het Houthakkerserf in Eerbeek werden er onlangs door opgeschrikt. Hun huizen werden vermoedelijk beschoten met een luchtbuks. Door wie en waarom? Dat weet niemand. ,,Als de kinderen nu alleen thuis zijn, maak ik me zorgen.’’

Jolanda Klein Hekkelder nam afgelopen woensdag de schade op bij haar woning. Ze ontdekte een heus kogelgat in het slaapkamerraam van haar 14-jarige dochter nadat een buurman vertelde over gelijksoortige schade aan zijn woning. ,,Er bleken zeker drie huizen beschoten’’, vertelt Jolanda. ,,Het dochtertje van onze buren was wakker geworden door een harde knal en een andere buurvrouw hoorde tijdens het douchen een knal tegen het raam. Heel heftig.’’

De Eerbeekse besloot direct de politie en de woningstichting in te schakelen. ,,Bij de woningstichting was de melding al bekend. Ze vertelden dat er waarschijnlijk iemand met een luchtbuks had geschoten.’’ De politie verwees haar voor aangifte door naar Lochem. ,,Onhandig, want daar kon ik op dat moment niet helemaal naartoe rijden. Ik heb nu een afspraak voor aanstaande woensdag staan.’’

Beangstigend

Jolanda is flink geschrokken. ,,Het is absurd en onbewust houdt het me wel heel erg bezig. Het is beangstigend. Als ik ’s nachts naar de wc ga bijvoorbeeld, doe ik het licht niet meer aan zodat ik niet gezien word. En toen ik gisteren bij een concert was maakte ik me toch extra zorgen om m’n kinderen die alleen thuis waren.’’ Ze noemt het ‘heftig’ en ‘ingrijpend’. ,,Er wonen hier ook kleine kindjes in de buurt. En mijn hond, die loopt geregeld buiten. Je moet er niet aan denken dat die geraakt worden.’’

Dader

Van de dader ontbreekt vooralsnog elk spoor – behalve dan de schade die hij of zij achterliet op de woningen. ,,Natuurlijk ga je nadenken over wie dit geweest kan zijn. Ik ben geen expert, maar ik denk haast dat de schoten vanuit een dakraam van een van de huizen achter ons zijn gelost. Misschien is het een kwajongensstreek, maar wij kunnen er niet om lachen.’’

Volledig scherm De glassplinters waren duidelijk zichtbaar. © Jolanda Klein Hekkelder

