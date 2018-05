Hulpbehoevende Brummenaar soms zonder hulp bij vakantie vaste kracht

De gemeente Brummen heeft een contract met de zorgverleners Vérian, Thuiszorg Gezellig, Zorgkompas en Allerzorg. Die zijn contractueel verplicht voor vervanging te zorgen bij afwezigheid, bijvoorbeeld wegens vakantie, van medewerkers huishoudelijk hulp.

Schroom

,,Wij hebben de indruk dat er váker geen vervanging is dan de vijf meldingen die we tot nu toe hebben'', zegt Cor Flore van het PvdA-ombudsteam. ,,Je hoort tijdens bijvoorbeeld een verjaardag wel eens dat iemand niet de hulp heeft gehad waarop die persoon wel recht heeft. Vaak hebben ze dat niet officieel gemeld. De klachten gaan hoofdzakelijk over Vérian. Dikwijls is er schroom bij mensen om aan de bel te trekken. Die zijn bang dat ze worden aangezien voor 'zeurders'. Onterecht. Die mensen mogen hun beklag doen als ze niet krijgen wat hen contractueel toekomt.''

Bij cliënten die behoefte hebben aan lichamelijke verzorging, is vervanging van een hulpmedewerker goed geregeld, zegt Flore. ,,De klachten betreffen andere vormen van huishoudelijke hulp, zoals poets- en schoonmaakwerk. Zorgverleners hebben een vervangpool waarop zij kunnen terugvallen. Indien die 'op' is, kunnen zij altijd nog bij een uitzendbureau terecht voor vervanging. Wij willen graag helder hebben of zorgverleners die optie gebruiken. En wij willen dat de gemeente zich actiever gaat opstellen naar de zorgverleners en die aan hun contract houdt. Of dat contract opzegt, indien een zorgverlener in gebreke blijft.''

Oproep

,,Contractueel gezien moet een zorgpartij, in dit geval Vérian, voor vervanging zorgen tijdens vakanties'', reageert gemeentelijk woordvoerder Gert-Jan van Dijk. ,,Eventueel in samenwerking met onze andere aanbieders. Als gemeente vernemen we bijna nooit dat dit niet goed geregeld is. Als we dat zouden weten, zou er actie ondernomen worden naar Vérian. Kortom: vanuit ons geldt de oproep naar betrokkene om dergelijke situaties actief te melden. Bij de gemeente of bij Team voor Elkaar (vraagbaak voor onder andere zorg- en gezondheidskwesties, red.).''