In Brummen leer je ook zwemmen als je minder goed beweegt

Een van de twee drijvende krachten achter ‘Swimstars’ is Lia Weijts van Bewegend Wijzer, een Zutphense praktijk voor kinderoefentherapie. ,,Ik ben nu 23 jaar kinderoefentherapeut. En ik zie dat er nu veel meer kinderen zijn die problemen hebben met zwemmen.” Het is volgens haar een maatschappelijke ontwikkeling. Er zijn minder gymlessen, het schoolzwemmen bestaat al jaren niet meer.

Weijts en Peelen

Er zijn dan ook kinderen die er maar niet in slagen hun zwemdiploma te halen. Eén zo’n leerling bracht Weijts in contact met Jacco Peelen, zwemdocent bij het Brummense zwembad Rhienderoord. Deze leerling kreeg ook oefentherapie van Weijts. Toen Weijts een bezoek bracht aan Rhienderoord, bleken veel kinderen al bij haar praktijk te lopen. Ze ontdekten dat er behoefte was om samen iets op te zetten.

Peelen: ,,Wat begon met een kleine droom, is in twee jaar tijd al zo booming. We hebben zoveel kinderen uit de regio.” Met zijn tweeën organiseren ze meerdere zwemlessen per week. In kleine groepen van acht kinderen wordt zowel op het droge als in het water geoefend. Daarbij neemt Weijts als kinderoefentherapeute de motorische oefeningen op het droge voor haar rekening en houdt Peelen zich bezig met de zwemtechniek.