Initiatiefnemer zonnepark Hall moet opnieuw om tafel met omwonenden

Het zonnepark van bijna dertig hectare in Hall is een stap dichterbij gekomen. De raad van Brummen heeft ingestemd met een ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Wel stelde de raad als voorwaarde dat de initiatiefnemer, de familie Jurrius, opnieuw om de tafel gaat met direct omwonenden, die laaiend zijn over het plan van een zonnepark voor hun deur. Daarnaast moet de familie Jurrius een plan ontwikkelen voor participatie in het zonnepark.