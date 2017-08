Jaar celstraf geëist tegen moeder voor mishandeling dochters

In mei van dit jaar stonden D. en de stiefvader van de meisjes al terecht, maar de zaak tegen de Brummense werd toen aangehouden omdat ze onvindbaar bleek te zijn. De stiefvader is destijds vrijgesproken vanwege het ontbreken van voldoende wettig en overtuigend bewijs. Het OM gaat tegen die uitspraak waarschijnlijk in hoger beroep. Patricia D. kwam donderdag ook bij de uitgestelde zitting niet opdagen. De verblijfplaats van de vrouw is nog altijd onbekend. Ook haar advocaat lukte het niet om contact te krijgen, hij pleitte daarom voor hernieuwd uitstel. De rechters in Zutphen gingen daar niet in mee en besloten in het belang van de dochters en vader om de zaak inhoudelijk te behandelen.