Jarenlange vete tussen buren: Empenaar moet ruim 8.000 euro betalen aan buurman

Dit is waarom je op de nieuwe rondweg 8 kilometer wordt omgeleid om in Zutphen te komen

Vanaf hier nog acht kilometer rijden tot de binnenstad van Zutphen. Dat is de boodschap die weggebruikers van de gloednieuwe rondweg om De Hoven krijgen als ze de skyline van Zutphen tegemoet rijden. Het leidt bij inwoners van de Hanzestad tot verbazing, aangezien je vanaf daar met twee minuten rijden in de binnenstad bent. Maar zo raar is de omleiding niet, stelt de provincie Gelderland.

7 januari