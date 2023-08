Jeugdhonk keert terug naar Eerbeek: ‘Zó belangrijk, dit had nooit weg mogen gaan uit het dorp’

Antisemiti­sche teksten en eieren tegen ramen, vandalen actief bij Brummens parkje: ‘Het is uitschot’

Een gekalkt hakenkruis, kapotgeslagen flesjes en zelfs eieren die tegen ramen worden gegooid. Het is de afgelopen tijd steeds vaker raak in park ’t Goor in Brummen. Een groepje hangjongeren zorgt voor geïrriteerde reacties bij bezoekers van het park. ,,Sommige ouderen durven hier niet meer te lopen.”