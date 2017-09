Karter Robert (11) uit Eerbeek mag zich in Portugal meten met de wereldtop

Auto belandt in sloot bij Leuvenheim, bestuurder raakt zwaargewond

30 augustus Een bestuurder van een auto is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Leuvenheimsestraat in Leuvenheim. Het voertuig van het slachtoffer raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een naastgelegen sloot tot stilstand.