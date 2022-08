Klapstoel en dekentje mee naar film ‘Druk’ in Brummense Buiten Bios

Park ’t Goor weer de locatie voor de Brummense Buiten Bios: donderdag draait eerste film

Een gedeelte van het park ’t Goor in Brummen wordt donderdag 23 juni weer omgetoverd tot een buitenbioscoop. De Engelse speelfilm ‘Sorry we missed you’ is de eerste vertoning van de Brummense Buitenbios in haar achttiende buitenseizoen.

20 juni