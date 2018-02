Kosteloos bouwadvies in Brummen

CDA, PvdA en Lokaal Belang zijn vóór bestemmingsplan Eerbeek

15 februari CDA, PvdA en Lokaal Belang gemeente Brummen hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor het Bestemmingsplan Eerbeek. Daarover wordt op donderdag 22 februari gestemd in de Brummense gemeenteraad. Het complexe plan moet in het papierdorp zorgen voor een balans tussen industrie, bewoners en ondernemers.