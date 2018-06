Leegloop bij Lokaal Belang Brummen houdt aan

Door het opstappen van Van Lenthe - die penningmeester was, is partijvoorzitter Franklin Blog nog het enige overgebleven bestuurslid van de lokale partij.

Sinds de raadsverkiezingen in maart is er een ware leegloop aan de gang bij Lokaal Belang, dat in maart nog de grootste partij werd in Brummen. Voormalig lijsttrekker en fractievoorzitter Mame Douma was in april de eerste die Lokaal Belang de rug toe keerde. Hij richtte zijn eigen fractie op.