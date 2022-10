Leer het verleden tot leven te brengen tijdens Maand van de Geschiedenis in Bibliotheek Eerbeek

Er wordt amper nog gedoopt in kleine dorpen: ‘Moeten ons als kerk opnieuw uitvinden’

Een doopdienst per jaar en belijdenisdiensten die voor het laatst in 2014 werden gehouden. Dominees van kerken in kleine dorpen kijken er niet meer van op. Ze zien hun ledenaantal afnemen en degenen die er nog zijn, zijn grotendeels zestig plus. Hoe overleeft een kerk nog in een tijd waarin steeds minder mensen een stap binnen het heilige huis zetten?

