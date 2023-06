Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in Brummen en omstreken gedaald

Scouts brengen strijd tussen drakenbo­ten in Apeldoorn naar festival­ter­rein én zorgcen­trum

Het water dat hij over z’n hoofd giet had hij wel even nodig, bekent Jesse Tromp. Hij is een van de ruim veertig scoutingmensen die tijdens een bloedheet Drakenbootfestival hun handen uit de mouwen steken. Waardoor dit jaar voor het eerst alles wat er op het Apeldoorns Kanaal gebeurt rechtstreeks kan worden gevolgd op het hoofdterrein én in het zorgcentrum.