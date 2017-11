Leuvenheimer grijpt inbreker

Verlies rijbewijs soms wel, soms niet 'bestraft'

8 november Wie in deze regio een rijbewijs kwijtraakt, is bij de aanvraag van een nieuw exemplaar momenteel in de gemeente Deventer het duurste uit. Deventer rekent 28 euro extra aan 'vermissingskosten' bovenop de vervangingskosten van 38,99 euro.