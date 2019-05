Lichaam in de IJssel is van 57-jarige Nico Nijman uit Zutphen: politie sluit misdrijf uit

Brummen kleurt plots koolzaad­geel, maar wie een foto wil maken moet snel zijn

1 mei Het is een fleurige pracht die een beetje doet denken aan de Keukenhof. Maar dan met maar één kleur. Geel, de kleur van koolzaad. Aan de Windheuvelstraat in Brummen staan de velden met koolzaad volop in bloei. Het levert helemaal vanuit de lucht een fraai beeld op, met als stralend middelpunt de Wijnhuistoren in Zutphen.