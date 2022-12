Licht op groen voor flexwoningen Oekraïners en ‘spoedzoekers’ in Eerbeek

Op deze vier plekken in gemeente Brummen moeten zonnepar­ken komen: ‘Geschiktst voor ons’

De realisatie van vier zonneparken in de gemeente Brummen is een stap dichterbij. Het gemeentebestuur heeft groen licht gegeven voor vier zonnepark-initiatieven. Het gaat om zonneparken in Hall, Eerbeek en Tonden. ,,Maar de plannen moeten nog worden verfijnd.”

9 december