Licht op groen voor nieuwe koopappartementen in centrum Eerbeek

Steilste deel skatebaan Zutphen gesloten: 'Die pool is best wel link'

8:03 Skatebaan The Canyon in de Zutphense wijk Leesten is vanaf dinsdag gedeeltelijk gesloten door de gemeente Zutphen. Onbekenden spoten een blauw kunstwerk van graffiti in de pool, het steilste, zwembadachtige gedeelte van de baan. Daardoor is het te glad en te gevaarlijk, stelt de gemeente, waarna zij de pool tot verboden terrein verklaarde.