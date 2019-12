Lintje voor muzikale Lammert Hissink uit Hall

Johan en Paul stoppen na 34 jaar met restaurant Galantijn, een periode vol uiteenlo­pen­de smaken

30 november Het is mooi geweest, na 34 jaar. De nestors van de Zutphense restaurantwereld stoppen na de jaarwisseling met hun zaak Galantijn. Gastheer Johan van der Garde (69) en kok Paul Nijhof (67), zakencompagnons én levenspartners, willen meer vrije tijd en vaker op vakantie, nu ze nog fit genoeg zijn om daarvan te genieten. Johan en Paul kijken terug op 34 jaar koken, opdienen en genieten. We serveren hun terugblik in de vorm van een menu. De twee verdelen hun verhaal in periodes en kiezen voor elke fase van hun eigen kaart een of meerdere gerechten die daar het beste bij passen.