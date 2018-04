Lock me Up actie in Brummen slaat jaar over

8 april Vrijwillig laten opsluiten in een klein hokje om zo geld te verdienen om meisjes te kunnen redden uit de prostitutie. Hoewel die zogeheten Lock me Up actie voor Free a Girl vorig jaar in Brummen een hoop geld opleverde, gaat het evenement dit jaar niet op herhaling.