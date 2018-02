Lot Eerbeek in handen van oppositie

Oppositiepartijen IPV, D66 en VVD hebben eveneens negen zetels. Dat leidt er toe dat de verhouding tussen coalitie- en oppositiepartijen op voorhand negen-negen is. Coalitiepartijen hebben dus een oppositiepartij nodig om het plan aan een meerderheid te helpen. Dat is geen uitgemaakte zaak. VVD, D66 en IPV gaven gisteren desgevraagd aan nog geen keuze te hebben gemaakt. Bovendien wekt het bij die partijen bevreemding dat de coalitiepartijen reeds vorige week aangaven dat zij instemmen met het plan, nog voordat het debat in de gemeenteraad is gevoerd.

Dat laat onverlet dat oppositiepartijen een riante uitgangspositie hebben. Zij hebben de ruimte om wensen of eisen neer te leggen, voordat zij hun medewerking verlenen. ,,In die zin is het geen gelopen race'', aldus IPV-fractievoorzitter Frans Bruning over de zetelverhouding. ,,Ik wil me nu niet vastleggen op voor of tegen.'' Bruning is over lang niet alle onderdelen tevreden. Belanghebbenden betrekken moet bijvoorbeeld beter, vindt hij.