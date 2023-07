Malafide reclamebureau probeert Brummense scholen op te lichten: ‘Terugkerend probleem’

Tankstati­on komt naast grond waar biologisch groenten worden verbouwd: ‘Naar de rechter? Grote kans’

Raadsleden die weglopen, verwijten over en weer en het dreigen met rechtszaken. De emoties lopen hoog op rond de verhuizing van een tankstation in Brummen. Donderdag werd een belangrijke horde genomen in de kwestie: een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met de bouw van het tankstation. Landbouwstichtingen zeggen dat besluit mogelijk aan te vechten bij rechter.