Man aangehouden na achtervolging in Brummen

Medelijden met vervellen­de plataan? Niet nodig, ze voelen zich kiplekker

26 juli 'Help! Het is zo droog dat de schors van de bomen valt in onze straat'. Veel gemeenten krijgen telefoontjes van deze strekking. Maar geen paniek, zegt Edward Konijnenberg, eigenaar van een hoveniers- en boomverzorgingsbedrijf uit Eerbeek.