Man gewond bij val van bedrijfsdak in Eerbeek

Brand in clubhuis hon­den­ver­e­ni­ging Eerbeek: 'Dit is niet te geloven'

17 februari Bij de brand in het clubhuis van hondenvereniging De Verdedigers in Eerbeek is het hele meubilair verloren gegaan. Ook zijn vier bijtpakken ter waarde van minimaal 1000 euro per stuk in vlammenzee verwoest.