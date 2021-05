Man uit Eerbeek aangehouden voor handel en levering van grote hoeveelheden drugsgrondstoffen

Zutphense Oran­je-huis­band hoopt nog op optreden tijdens EK voetbal: ‘Het is nog niet afgeblazen’

21 mei 't Spul(t) is al jarenlang de huisband voor de sportieve feesten en partijen van voetbalbond KNVB. Een EK of WK? Dikke kans dat het Zutphense dweilorkest sfeerverhogende meezingers het zwerk in toetert. Zoals bij het vrouwen-WK in 2019, toen 't Spul(t) vrolijk met de Oranje Leeuwinnen meeswingde naar de finale. Ook voor het komende EK in eigen land staan de Zutphense blazers te trappelen. ,,We zijn er klaar voor. Maar het staat wel even ‘on hold’.’’