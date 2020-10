Maud (24) heeft borstkanker en deelt haar strijd met de wereld: ‘Jullie mogen nu niet meer huilen’

Het was de dag dat Mark Rutte de intelligente lockdown afkondigde. Die dag had Maud met haar moeder en haar vriend Tim in het ziekenhuis gezeten. November het jaar ervoor had hij een knobbeltje in haar borst gevoeld, maar het verdween steeds naar de achtergrond. Ze kregen een auto-ongeluk met een nasleep en bovendien, het kon toch geen kanker zijn? Al dacht ze wel aan haar moeder die tien jaar geleden ook borstkanker had. Maar dat was uitgezocht en geen genetische variant. Door corona viel al haar werk in de evenementen weg en was er onverwachts tijd voor de huisarts.



Die dag in maart zei de oncoloog: ‘Maud, ik heb geen goed nieuws.’ Links van haar stortte haar moeder in, rechts van haar zag ze Tim wegzakken en zij kon alleen maar naar de oncoloog staren met maar één vraag in haar hoofd: ga ik dood?