Medewerker komt met arm vast te zitten in machine in Eerbeek en raakt gewond

Tennis en golf in de lift door nieuwe lockdown: ‘Van ’s morgens­vroeg tot ’s avonds laat zijn we helemaal bezet’

20 oktober Nu we in de gedeeltelijke lockdown zitten, zijn tennis en golf haast de enige sporten die nog door kunnen gaan. Er wordt nog volop een balletje geslagen op de vele banen in de regio. In Olst, Deventer, Brummen en Lochem blijven de vaste leden gewoon komen. Er komt zelfs nieuwe aanwas bij. Dat er achteraf geen drankje gedronken kan worden, vinden de amateursporters wel een gemis.