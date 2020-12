Moeder van overleden Martijn (5) uit Brummen: ‘Zet alsjeblieft geen kettingzaag in zijn kastanjeboom’

Overpoten is moeilijk, want kastanjebomen zijn heel gevoelig, vertelt Marian Zwart. Is het mogelijk om de nieuwbouw om de boom heen te plannen? De strijd om het behoud van haar zoons kastanjeboom haalt alle emoties weer boven. ,,Hij heeft mij mama en John papa gemaakt. We waren zo ontzettend blij”, vertelt ze met een brok in haar keel. ,,We dachten dat we een kerngezonde Hollandse jongen op de wereld hadden gezet.”