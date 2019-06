Mogelijk bemiddeling in Italiaanse familieoorlog tussen gezinnen uit Brummen en Eerbeek

Er volgt mogelijk toch een nieuwe bemiddelingspoging in een slepende, Italiaanse familieoorlog tussen twee gezinnen uit Brummen en Eerbeek. Dat bleek vrijdag voor de rechtbank in Zutphen waar de officier van justitie werkstraffen eiste tegen drie gezinsleden.

Beide gezinnen staan elkaar al jaren naar het leven, met als voorlopig dieptepunt een confrontatie op 2 juni 2016 tijdens de slotavond van de Eerbeekse avondvierdaagse. Daarbij werd over en weer geschopt, onder anderen door Aurelio di G. (72) en zijn zoon Daniël di G. (44) enerzijds en Paolo N. (67) anderzijds. De drie mannen moesten zich vrijdag verantwoorden voor hun aandeel in de vechtpartij.

Dochter geslagen

De lezing van Daniël di G. over de confrontatie tijdens de vierdaagse: hij zag de familie N. en stapte er op af om te praten over een incident wat eerder had plaatsgevonden. Naar eigen zeggen kreeg hij als eerste een klap waarop het vervolgens uit de hand liep. Daarbij raakten ook Daniël di G. en Paolo N. betrokken.

De officier van justitie vond echter dat Daniël di G. de confrontatie had opgezocht. Mede op grond van getuigenverklaringen lag er in haar ogen voldoende bewijs dat hij als eerste de dochter van Paulo N. had geslagen en later Paolo N. zelf. Zij eiste voor de mishandelingen een werkstraf van 40 uur. Bij de beoordeling nam zij mee dat deze verdachte zelf ook klappen kreeg.

Zware mishandeling

Tegen Aurelio di G. kwam ze met een zwaardere eis, omdat ze een poging tot zware mishandeling bewezen achtte. Tegen hem eiste zij een werkstraf van 100 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Beide raadslieden deden een beroep op noodweer, maar daar zag de officier van justitie niets in. Ook vonden de raadslieden dat de rechtbank ingediende vorderingen tot schadevergoeding zou moeten afwijzen. ,,Te vaag en geen direct verband met het incident.’’

Na de ochtendzitting was het de beurt aan Paolo N., die inmiddels vanwege alle toestanden naar Brummen is verhuisd. Hij vertelde dat hij op de bewuste avond zijn dochter wilde helpen en Daniël di G. alleen een duw had gegeven. Vervolgens zou hij een klap hebben gekregen waarna hij viel en bewusteloos raakte. Zijn advocaat deed een beroep op noodweer, maar daar ging de officier niet in mee. Zij vond dat er genoeg bewijs lag dat Paolo N. Daniël di G. had geslagen toen hij op de grond lag. Geen bewijs voor een poging tot zware mishandeling, derhalve, wel voor openlijke geweldpleging. Zij eiste daarvoor een werkstraf van 50 uur.

Bemiddeling

Eerder mislukten diverse pogingen om een einde te maken aan de familieoorlog tussen de Italiaanse gezinnen, zelfs de burgemeester waagde een poging. Er zat, net als vorig jaar tijdens een eerdere zitting, enige tijd tussen beide zaken om een nieuwe confrontatie te voorkomen. In de loop van de dag lieten alle betrokkenen echter alsnog weten open te staan voor mediation.