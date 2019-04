Mogelijk in voorjaar 2020 energie van zonnepark Elzenbos Brummen

Het zonnepark Elzenbos in Brummen is een flinke stap dichterbij gekomen. Initiatiefnemer BrummenEnergie krijgt de 4,5 hectare grond aan de N348 voor de komende 25 jaar in bruikleen van de gemeente Brummen. In het gunstigste scenario leveren de zonnepanelen in het voorjaar van 2020 de eerste energie. Er kunnen zo'n 600 huishoudens worden voorzien van duurzame energie.

Wat betreft de komst van het zonnepark valt of staat alles bij de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) van het Rijk. De lokale energiecoöperatie BrummenEnergie heeft die subsidie aangevraagd en hoort komend najaar of er rijksgeld naar Brummen komt of niet.

Subsidieronde

,,Als we dan buiten de boot vallen, moeten we heel goed gaan bekijken of we doorgaan en meedoen in de volgende subsidieronde’’, zegt Jaap Ypma, bestuurslid van Zonnepark Elzenbos BV en oud-voorzitter van BrummenEnergie. ,,Dan zijn we immers weer een half jaar verder en we willen niet te veel vertraging oplopen.’’

Bekabeling

Mocht de rijkssubsidie er over circa vijf maanden komen, dan denkt BrummenEnergie al in het voorjaar van 2020 de eerste duurzame stroom te kunnen leveren vanaf Elzenbos. Ypma: ,,Dan gaan we meteen aan de slag met netbeheerder Liander, die voor de bekabeling moet zorgen. Daarna kunnen we in december beginnen met bouwen en kan het voorjaarszonnetje van 2020 de eerste energie gaan opleveren.’’

Betaling door burger

Pas als de SDE-subsidie is gegarandeerd, kan de financiering voor het zonnepark - dat in totaal circa 4 miljoen euro gaat kosten - worden geregeld. BrummenEnergie wil niet alleen steunen op banken en bedrijven. De coöperatie gaat ook een stevig beroep doen op de Brummense burger. Dat kan via de zogeheten postcoderoos-regeling, waarbij direct omwonenden van het zonnepark een paneel kunnen kopen in Elzenbos. Ypma: ,,Maar we willen alle inwoners van Brummen vragen om geld in te leggen voor dit project. We bekijken nog op welke manier ze dat kunnen doen.’’

Energieneutraal