Na vijftig jaar dreigt doek te vallen voor Eerbeekse Kerkenmarkt: ‘Er is geen opslagruimte meer’

VIDEO Stuntac­ties smaken TinQ goed: Harder­wijks brandstof­be­drijf ziet volop groeikan­sen

Files en verkeerschaos in de buurt, vanwege de uurtjes goedkoop tanken; slechte reclame voor het Harderwijkse brandstofbedrijf TinQ? Allerminst, weet Jeroen van der Marel. Zijn merk ging er veelvuldig door over de tong en dat is bepaald niet vervelend voor een bedrijf dat zijn marktaandeel wil vergroten. Ondanks de vlucht van elektrisch rijden kan er meer benzine worden verkocht, denkt de verkoopdirecteur.

27 juni