Nog vijf 'Veilige Honken' in Brummen op weg naar school

Eerder dit jaar polste Brummen de mening van de inwoners over het voortbestaan van de honken. Op deze adressen kunnen leerlingen terecht als ze onderweg tussen school en huis in de problemen komen of willen schuilen. Een onderzoek onder de aanbieders van de Veilige Honken had al duidelijk gemaakt dat er in de praktijk maar weinig gebruik van wordt gemaakt. Veel scholieren beschikken over een mobiele telefoon om hulp in te roepen.