OM: Man (38) uit Eerbeek had seks met 11-jarig meisje tijdens behandeling vanwege eerder zedendelict

Brummenaar Gerben Wechgelaer blaast nieuw leven in Concordia Brummen

6 juni Brummenaren kunnen vanaf augustus weer terecht in horecagelegenheid Concordia. Na het faillissement van Concordia Brummen in het najaar van 2018 was het een grote vraag wat er zou gebeuren met het café, kegelhuis en zalencentrum. Gerben Wechgelaer blaast nieuw leven in Concordia en opent in augustus de deuren in het centrum van Brummen.