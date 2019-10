Onderzoek naar oorzaak brand Brummen start volgende week

De brand ontstond in de bakkerij. ,,Dat gebouw is nog erg instabiel’’, zegt Robert Spijkerman, woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. ,,Het pand moet eerst goed worden gestut, anders is het te gevaarlijk om er naar binnen te gaan. Het Team Brandonderzoek en de verzekeringsmaatschappij kunnen begin volgende week het gebouw in om hun onderzoek te starten.’’

De ramp aan het Marktplein was voor Brummen de derde grote brand in zes jaar tijd. Ook in 2013 hakten twee branden er stevig in bij de Brummenaren. In de Ambachtstraat gingen in oktober een meubelzaak, een dierenkliniek en enkele appartementen in rook op. Een paar weken later kwamen in de buurtschap Oeken bij een brand boven eetcafé Het Ooievaarsnest twee Poolse mannen om.